Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Türkiye'deki adalet sistemi ve anayasal hakların kullanımına ilişkin kapsamlı eleştirilerde bulundu. 26 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00'de Sözcü TV'de yayımlanan "Senem Tolunay Ilgaz ile Öncesi Sonrası Gece" programına katılan Poyraz, hak arayan kesimlerin karşılaştığı muameleleri gündeme taşıdı. Programdaki açıklamalara göre, anayasada güvence altına alınan hakların fiili uygulamada karşılık bulmadığına dikkat çekildi.

HAK ARAYIŞINDAKİ KESİMLERE YÖNELİK UYGULAMALAR

Son dönemde haklarını arayan madencilerin ve gazilerin yaşadıklarına değinen Poyraz, bu kesimlere yönelik sert müdahalelerin toplumun geneline verilmiş bir mesaj olduğunu savundu. Direnme ve hak arama hürriyetinin engellendiğini belirten Antalya Milletvekili, protezleriyle eylem yapan bir gazinin bulunduğu yerden uzaklaştırılmasını ve madencilerin tutuklanmasını örnek gösterdi. Bu tür adımların anayasal güvencelerle çeliştiği ifade edildi.

İNFAZ DÜZENLEMELERİ VE ADALET ÇELİŞKİSİ NEDEN GÜNDEMDE?

Poyraz'ın açıklamalarının temelini, Türkiye'de son yıllarda uygulanan infaz indirimleri ve yargı kararlarındaki farklı standartlar oluşturuyor. Kamuoyunda sıkça tartışılan infaz düzenlemeleriyle anayasal düzene karşı suç işleyenlerin serbest kalabildiği bir ortamda, anayasal protesto hakkını kullananların tutuklanması hukuki bir tezat olarak değerlendiriliyor. Poyraz, bu durumu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak söylüyorum, anayasayı ortadan kaldırmaya çalışanlara infaz indirimleri uygulanıyor" sözleriyle özetledi.

BASIN VE SİYASETÇİLERE YÖNELİK MESAJLAR

Yargı süreçlerinin sadece sokaktaki vatandaşı değil, basın mensuplarını ve siyasileri de kapsadığını belirten Poyraz, gazetecilere yönelik son tutuklamalara dikkat çekti. Geçmişte iktidara yakın duran yorumcuların dahi tutuklanmasını, kendi tabanına yönelik bir ibret mesajı olarak yorumladı. Habercilik faaliyetlerinin, tartışma programlarının ve soru sorma eyleminin baskı altına alınmaya çalışıldığını aktardı.

Kendisinin de bir milletvekili olarak dokunulmazlığının kaldırılması veya tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kalabileceğini belirten Poyraz, söz konusu uyarıları sadece siyasi kimliğiyle değil, bir vatandaş sorumluluğuyla yaptığını vurguladı. Açıklamalar, mevcut sistemin anayasal haklar açısından yarattığı endişelerin bir tablosu olarak kayıtlara geçti.