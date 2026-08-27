ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 27.07.2027 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte esnafın kredi kullanımındaki en büyük engellerden birinin ortadan kaldırıldığını vurgulayan Özdemir, vergi ve SGK prim borcu olan esnafların da artık Hazine faiz destekli Halkbank kredilerinden faydalanabileceğini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ ESNAFIMIZA CAN SUYU OLDU"



Esnaf teşkilatından gelen yoğun talepler doğrultusunda atılan adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirten ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, karar dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Özdemir, "Alanya’mızın üreten, kent ekonomisini ayakta tutan emektar esnafı için çok kıymetli bir karar alındı. Esnafımızın borcu olsa dahi çarklarının dönmesini sağlayan, derdimizle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve tüm Alanya esnafım adına yürekten teşekkür ediyorum. Devletimizin bu naif ve şefkatli desteği ile esnafımız yalnız olmadığını bir kez daha hissetti. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

BORÇLU ESNAF YÜZDE 24 FAİZ ORANI İLE FİNANSMANA ULAŞABİLECEK

Düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgilere de yer veren Özdemir, borcu bulunmayan esnafların mevcut kredi şartlarının aynen devam ettiğini aktardı. Vergi ve SGK prim borcu bulunan esnaflara kullandırılacak İşletme ve Yatırım Kredilerinde ise Hazine faiz indirim oranının yüzde 50 yerine yüzde 40 olarak uygulanacağını kaydeden Özdemir, bu sayede borçlu esnafın güncel şartlarda yüzde 24 faiz oranı ile finansman imkanına erişebileceğini dile getirdi.

UYGULAMA 2027 SONUNA KADAR UZATILDI

Esnafın finansmana rahat ve sürdürülebilir bir şekilde erişebilmesi amacıyla uygulamanın geçerlilik süresinin 31/12/2027 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, söz konusu kredi imkanından yararlanmak isteyen tüm üyelerine başvuru sürecinde gerekli bilgilendirme ve rehberlik desteğini sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

(Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)