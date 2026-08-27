AFAD verilerine göre 27 Ağustos 2026 saat 11.01’de Akdeniz’de, Gazipaşa’ya yaklaşık 141 kilometre mesafede 2,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ML ölçeğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssü 35,1344 enlem ve 31,5092 boylam olarak belirlenirken, depremin yerin 6,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Küçük büyüklükteki depremler de AFAD’ın deprem gözlem ağı tarafından kayıt altına alınarak konum, derinlik ve büyüklük gibi teknik parametrelerle kamuoyuna duyuruluyor. İlk ölçümlerin daha sonra yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda güncellenebildiği de hatırlatılıyor.

AKDENİZ’DEKİ SARSINTILAR YAKINDAN İZLENİYOR

Türkiye ve yakın çevresi, farklı tektonik yapıların etkisi nedeniyle sismik hareketliliğin düzenli olarak izlendiği bir coğrafyada bulunuyor. Akdeniz açıklarında meydana gelen depremler de AFAD’ın istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda takip ediliyor. Bir depremin büyüklüğünün yanı sıra derinliği, merkez üssünün yerleşim alanlarına uzaklığı ve bölgedeki zemin özellikleri, sarsıntının hissedilme düzeyini etkileyebiliyor.

Deprem tehlikesi ile deprem riski ise aynı anlama gelmiyor. Bir bölgede sismik tehlikenin bulunması, tek başına can veya mal kaybı yaşanacağı anlamına gelmezken; yapıların dayanıklılığı, nüfus yoğunluğu, zemin koşulları ve afete hazırlık seviyesi olası sonuçların belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle uzmanlar ve resmi kurumlar, yalnızca meydana gelen depremlere değil, afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarına da önem verilmesi gerektiğini vurguluyor.

DEPREM VERİLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Depremler, yer hareketlerini kaydeden sismik gözlem istasyonlarından gelen verilerin analiz edilmesiyle tespit ediliyor. Bu analizler sonucunda depremin oluş zamanı, merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hesaplanıyor. İlk otomatik çözümler kısa süre içerisinde yayımlanabilirken, gerektiğinde uzman değerlendirmesinin ardından parametrelerde güncelleme yapılabiliyor. Bu nedenle özellikle deprem sonrasında sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgiler yerine AFAD ve diğer yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesi önem taşıyor.

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

AFAD, deprem sırasında bina içerisinde bulunanların merdivenlere veya çıkışlara koşmamasını, asansör kullanmamasını ve camlardan uzak durmasını öneriyor. Güvenli bir noktada “Çök-Kapan-Tutun” hareketinin uygulanması, baş ve boynun korunması gerekiyor. Açık alanda bulunanların ise binalar, duvarlar, enerji hatları, direkler ve ağaçlardan uzak bir noktada kalması tavsiye ediliyor.