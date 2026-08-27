AKSARAY’da işçileri taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Refüje çıkan minibüs reklam panosuna çarparak durabilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir metal fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Rüstem Konuk (41) yönetimindeki 68 S 0096 plakalı servis minibüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

REFÜJE ÇIKIP REKLAM PANOSUNA ÇARPTI

Kontrolden çıkan minibüs önce refüje çıktı, ardından burada bulunan reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan sürücü ve fabrika işçileri yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

SÜRÜCÜ VE 5 İŞÇİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü Rüstem Konuk ile metal fabrikasında çalışan Recep Tahtasız (43), Aslı Meşe (45), Bilal Söğüt (28), Salih Karakuş (50) ve Hasan Öztürk (32) yaralandı.

İlk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, minibüsün kontrolden çıkmasına neden olan koşulların belirlenmesi amacıyla inceleme yaptı.

Kazaya karışan minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması için de çalışma gerçekleştirildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.