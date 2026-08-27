Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir safari aracı devrildi. Başka bir araca yol vermek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan olayda toplam 11 kişi yaralandı.

H.E. yönetimindeki safari aracı, sağdan gelen araca geçiş hakkı tanımak isterken yoldan çıktı. Yaklaşık 3 metre sürüklenerek devrilen aracın bulunduğu bölgeye, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık yetkililerinin aktardığına göre, kazada yaralanan sürücü H.E. ile Afganistan asıllı 10 Alman vatandaşının hayati tehlikesi bulunmuyor.

SAFARİ GÜZERGAHLARINDA RİSKLER NELER?

Sapadere bölgesi, doğal güzellikleriyle Alanya'nın en önemli alternatif turizm rotaları arasında yer alıyor. Dağlık ve dar yapıdaki yollar, özellikle yaz sezonunda yoğunlaşan safari turları sırasında sürücülerin azami dikkat göstermesini gerektiriyor. Kazanın kesin oluş nedenini belirlemek üzere jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor.