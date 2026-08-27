AFYONKARAHİSAR’da ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Merkeze bağlı Susuz Beldesi Güzelimdağı mevkisinde başlayan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangının bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engellemek amacıyla karadan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.

RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Bölgede etkisini sürdüren şiddetli rüzgarın alevlerin yönünü zaman zaman değiştirmesi, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Rüzgarla birlikte farklı noktalara ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler geniş bir bölgede çalışma yürütüyor.

Alevlerin önünü kesebilmek amacıyla bölgeye çok sayıda arazöz ve iş makinesi yönlendirilirken, çevre belediyelerden de söndürme çalışmalarına destek ekipleri sevk edildi.

YERLEŞİM YERLERİ VE TARIM ARAZİLERİ İÇİN YOĞUN MÜCADELE

Ekiplerin öncelikli hedefinin yangının çevredeki yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine ulaşmasını önlemek olduğu belirtildi. İş makineleriyle yangının ilerleyebileceği noktalarda çalışma yapılırken, arazözlerle alevlere müdahale ediliyor.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi için görev yapıyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin yangını çevreleyerek kontrol altına alma mücadelesi devam ediyor. Bölgeye gönderilen takviye ekiplerin de çalışmalara katılmasıyla müdahale yoğunlaştırıldı.

Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi beklenirken, ekiplerin Güzelimdağı mevkisindeki söndürme çalışmaları sürüyor.