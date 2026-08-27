Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 28 Ağustos 2026 tarihinde Antalya genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Alanya, Aksu, Döşemealtı, Elmalı, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Konyaaltı ve Kumluca ilçelerindeki belirli mahallelerde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya'da sabah 08.30 ile 15.30 saatleri arasında Fığla, Güller Pınarı ve Hacet mahallelerinde bakım çalışması yürütülecek. Çamlıca Mahallesi ve Kocaveliler mevkisinde ise yatırım çalışmaları sebebiyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Ayrıca Türkler Mahallesi Yılmaz bölgesinde 09.00-14.00, Okurcalar Mahallesi 1025 bölgesinde de 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacağı bildirildi.

DİĞER İLÇELERDEKİ KESİNTİ PROGRAMI NASIL OLACAK?

Kepez ilçesinde Altıayak, Ayanoğlu, Habibler, Hüsnü Karakaş, Baraj, Beşkonaklılar, Güneş, Varsak ve Şelale gibi çok sayıda mahallede 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor. Aynı saat diliminde Gazipaşa'nın Yakacık, Beyobası, Esentepe ve İstiklal mahalleleri ile Döşemealtı'nın Yeniköy, Çıplaklı, Bademağacı, Dağbeli, Karaveliler ve Kovanlık bölgelerinde de ekipler sahada olacak.

Aksu Cihadiye Mahallesi, Elmalı Gökpınar Mahallesi ve Konyaaltı Doyran Mahallesi'nde de 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacağı aktarıldı. Kaş ilçesinde ise Bezirgan, Kalkan, İslamlar, Sarıbelen ve Hacıoğlan mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında kademeli olarak yatırım ve bakım işlemleri gerçekleştirilecek.

KESİNTİ ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Planlı altyapı ve yatırım çalışmaları sırasında yaşanabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Uzun süreli kesintilerde beyaz eşya ve hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi, enerji geri geldiğinde oluşabilecek olası donanım arızalarının önüne geçmek için temel bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor.