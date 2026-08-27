Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde yer alan 1215 metrekarelik Mustafa Uyar Kültür ve Dinlenme Parkı’nda bir süredir devam eden yenileme ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Mahalle sakinlerinin daha konforlu, güvenli ve keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen projeyle birlikte park, baştan aşağı modern bir görünüme kavuşturuldu.

ALTYAPI VE KENT MOBİLYALARI BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında park içerisinde zamanla yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan eski oturma grupları, modern ve estetik kent mobilyalarıyla değiştirildi. Bunun yanı sıra parkta yer alan yaklaşık 30 metrekarelik mevcut WC alanı da baştan sona yenilenerek daha hijyenik ve kullanışlı bir hale getirildi. Parkın altyapısına da el atan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sulama sistemini ve elektrik tesisatını tamamen yeniledi. Yeni aydınlatma direklerinin devreye alınmasıyla birlikte park, özellikle akşam saatlerinde vatandaşlar için daha aydınlık ve güvenli bir sosyal alan haline geldi.

ZİYARETÇİLER İÇİN ÖZEL FOTOĞRAF ÇEKİM ALANI

Yenileme projesinin en dikkat çeken detaylarından biri ise parka kazandırılan özel fotoğraf çekim alanı oldu. Çeşitli dekoratif ögeler ve bitkisel tasarımlarla zenginleştirilen bu alan, hem parka estetik bir değer kattı hem de ziyaretçilerin güzel anılarını ölümsüzleştirebileceği özel bir köşe oluşturdu. Tüm donatıları ve altyapısıyla tepeden tırnağa yenilenen Mustafa Uyar Kültür ve Dinlenme Parkı, modern yüzüyle Mahmutlar Mahallesi sakinlerini ağırlamaya başladı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Cihan Kasapoğlu; vatandaşların nefes alacağı, aileleriyle birlikte güven ve keyif içerisinde vakit geçireceği alanlarda çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti. Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez de yapılan yenileme çalışması için Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Mustafa Uyar Parkımız önceden çok kötü durumdaydı. Belediyemiz burada çalışmasını yaptı ve çok güzel bir hale getirdi. Sayın Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da parklarımızı koruması gerektiğini hatırlatıyor, mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.