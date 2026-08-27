SÜPER Loto’da haftanın çekilişlerinden biri daha gerçekleştirildi. 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılan çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar kazanan numaraları araştırmaya başladı.

SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Paylaşılan çekiliş sonuçlarına göre 27 Ağustos 2026 Süper Loto’da çıkan numaralar şöyle:

15 - 26 - 27 - 41 - 49 - 52

Böylece çekilişte şanslı 6 numara 15, 26, 27, 41, 49 ve 52 olarak belirlendi.

GÖZLER BÜYÜK İKRAMİYEDE

Çekiliş sonuçlarının belli olmasıyla birlikte kupon sahipleri numaralarını kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyenin kazanan bir kupona isabet edip etmediği ve diğer kategorilerdeki ikramiye dağılımına ilişkin ayrıntıların resmi sonuçlarla netleşmesi bekleniyor.

Süper Loto'da ikramiye kazanabilmek için oynanan kolonlardaki numaraların çekilişte belirlenen sayılarla eşleşmesi gerekiyor. Büyük ikramiyeyi ise 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden kupon veya kuponlar kazanıyor.

Not: Güncel web aramasında 27 Ağustos çekilişini doğrulayan resmi sonuç sayfasına henüz ulaşamadım; yukarıdaki numaralar gönderdiğiniz çekiliş bilgilerine göre hazırlanmıştır.