Beşiktaş, UEFA

Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk oldu. Darius and Girėnas Stadı'nda oynanan ve İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun görev aldığı maçı ev sahibi takım 1-0 kazandı. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, elde ettiği bu avantajlı skora göre adını UEFA

Avrupa Ligi'ne yazdırmayı başardı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, tur avantajının da etkisiyle kadroda ciddi bir rotasyon tercih etti. Trossard'ın Litvanya'ya götürülmediği maçta Orkun Kökçü, Oh ve Rıdvan yedekler arasında yer alırken, Vlahovic ilk kez on birde sahaya çıktı. Temsilcimiz maça Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Kartal, Olaitan, İlhan ve Vlahovic dizilişiyle başladı. Ev sahibi Kauno Zalgiris ise Deividas, Aldayr, Joris, Rokas, Yukiyoshi, Ivan, Anthony, Nosa, Leo, Gabriel ve Fabien on biriyle sahadaydı.

MAÇIN TEK GOLÜ NASIL GELDİ?

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 17'nci dakikada ev sahibi ekipten geldi. Murillo'nun geri pasında araya giren Debeljuh, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi. 32'nci dakikada İlhan Fakılı'nın ortasında kimsenin dokunamadığı top direkten dönerken, 54'üncü dakikada Vlahovic'in şutunu kaleci Deividas kurtardı. Maçın tek golü 64'üncü dakikada geldi; Djalo'nun savunmada kaptırdığı topu alan Renan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Kauno Zalgiris'i 1-0 öne geçirdi.

AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Karşılaşma bu skorla sona ererken, ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla Beşiktaş tur atlayan taraf oldu. UEFA'nın belirlediği takvime göre, Avrupa Ligi kura çekimi yarın Monako'da gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki yeni rakiplerinin belli olacağı kura çekimine kulüp başkanı Serdal Adalı da katılacak.