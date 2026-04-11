Antalya’nın Alanya ilçesinde içme suyu fiyatları son haftalarda dikkat çeken bir artış gösterdi. Özellikle damacana su fiyatları ve 5 litrelik pet şişe ürünlerde yaşanan yükseliş, günlük hayatın en temel giderlerinden birini doğrudan etkiliyor.

DAMACANA SU FİYATLARI 280 TL’YE DAYANDI

İlçe genelinde 19 litrelik damacana su fiyatları 205 TL’den başlayıp 280 TL’ye kadar çıkmış durumda. Yaklaşık bir ay önce 150-250 TL aralığında satılan ürünlerin bu seviyelere gelmesiyle birlikte, Alanya’da damacana suya gelen zam oranı yüzde 40’a yaklaştı.

Bu artış özellikle kalabalık ailelerin bütçesinde daha fazla hissediliyor. Günde ortalama 1 damacana tüketen bir hanede aylık su gideri artık ciddi bir kalem haline geldi.

PET ŞİŞE SULARDA DA BENZER TABLO

Zam dalgası yalnızca damacana ile sınırlı kalmadı. 5 litrelik pet şişe su fiyatları da kısa sürede yükseldi. Şubat ayında ortalama 26 TL olan ürünler, mart ortasında 29,50 TL’ye çıktı. Son güncellemelerle birlikte Alanya’da bu ürünlerin fiyatı 36 TL seviyesine ulaştı.

Bu artış oranı da yaklaşık yüzde 38 olarak hesaplanıyor. Küçük gibi görünen bu fark, özellikle yaz aylarında artan tüketimle birlikte toplam maliyeti büyütüyor.

ZAMMIN ARKASINDAKİ NEDENLER

Fiyat artışlarının arkasında iki temel başlık öne çıkıyor: akaryakıt giderleri ve ham madde maliyetleri.

Nakliye maliyetlerindeki yükseliş, özellikle dağıtımın yoğun olduğu Alanya gibi bölgelerde fiyatlara doğrudan yansıyor. Öte yandan pet şişe üretiminde kullanılan hammaddelerin petrolden elde edilmesi, küresel enerji fiyatlarındaki artışın sektöre etkisini artırıyor.

Bir de şu var… Marketten su alırken artık etiketlere ikinci kez bakılıyor. İnsan fark ediyor. Çünkü birkaç ay önceki fiyat akılda kalıyor.

VATANDAŞ ENDİŞELİ: YAZ AYLARI DAHA PAHALI OLABİLİR

Alanya’da artan yaşam maliyetleriyle birlikte su fiyatlarındaki yükseliş vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tüketimin artacak olması, fiyatların daha da yukarı çıkabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Özellikle “Alanya’da damacana su fiyatları neden arttı” sorusu son günlerde daha sık sorulmaya başladı. Çünkü su artık sadece temel ihtiyaç değil, aynı zamanda ciddi bir gider kalemi haline geliyor…