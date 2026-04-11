Vahşi doğanın derinliklerinden gelen ve Science dergisinin son sayısında yayımlanan çarpıcı araştırma, Alanya'daki belgesel tutkunları ve çevre bilincine sahip vatandaşlar tarafından da hayretle karşılandı. Uganda'nın dünyaca ünlü Kibale Parkı sınırları içerisinde yaşayan ve yeryüzündeki en kalabalık yabani şempanze topluluğu olarak bilinen Ngogolar, adeta insanları aratmayan kanlı bir iç savaşın pençesine düştü. 1995 ile 2015 yılları arasında barış içinde ve tek bir vücut halinde yaşayan dev koloni, yaşanan iktidar kavgaları sonucunda geri dönülmez bir yıkıma sürüklendi.

ORGANİZE KATLİAM BİLANÇOSU ÇOK AĞIR

Zamanla "batı" ve "merkez" isimleriyle iki ayrı düşman kampa ayrılan primatlar arasındaki tansiyon, 2018 yılından itibaren yerini acımasız ve kalıcı bir savaşa bıraktı. İngiliz The Guardian ve TRT Haber'in de aktardığı kan donduran bilimsel verilere göre, batı fraksiyonuna mensup şempanzeler yedi yıllık süreçte merkez gruba karşı tam 24 planlı saldırı gerçekleştirdi. Organize bir şekilde yürütülen bu ölümcül baskınların bilançosu ise doğanın acımasız yüzünü gösterdi: Çatışmalarda yedi yetişkin erkek ile 17 yavru şempanze acımasızca öldürüldü. Uzmanlar bu dehşet verici durumu, şempanzelerin "insan doğasına" en çok yaklaştığı vahim bir tablo olarak nitelendiriyor.

TAHT KAVGASI VE SALGIN SONU GETİRDİ

Primatolog Aaron Sandel'in elde ettiği kritik bulgulara göre, bu şiddet sarmalının temelinde yatan en büyük etken güç zehirlenmesi ve liderlik kavgaları oldu. 2015 yılında eski alfa erkeğinin otoritesini yitirmesi ve yerine yeni bir figürün geçmesi, devasa koloni içindeki kutuplaşmayı ateşledi. Farklı alt gruplar arasında birleştirici rol oynayan tecrübeli ve yaşlı şempanzelerin birbiri ardına hayatını kaybetmesiyle sosyal doku tamamen parçalandı. Tüm bu kaotik güç savaşına ek olarak 2017 yılında bölgede baş gösteren bir hastalık salgını, grubu hem fiziksel hem de psikolojik olarak zayıflatarak bu trajik iç savaşın fitilini ateşleyen son darbe oldu.