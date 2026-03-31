Alanya’da araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik uyarı geldi. APP plaka ve standart dışı modifikasyonlar için tanınan süre sona eriyor, gece yarısından itibaren cezalar uygulanacak.

Alanya’da APP plaka kullanan sürücüler için son saatler. Araçlarda standart dışı plaka, yüksek sesli müzik sistemi ve mevzuata aykırı aksesuarlar için tanınan süre bu gece 00.00 itibarıyla bitiyor. Denetimlerin başlamasıyla birlikte kurallara uymayan sürücülere ceza kesilecek.

DENETİMLER GECE BAŞLIYOR

Yetkililer, 31 Mart gecesi itibarıyla ülke genelinde sıkı trafik denetimleri yapılacağını açıkladı. Özellikle APP plaka, abartılı ses sistemleri ve yönetmeliğe aykırı aksesuarlar mercek altına alınacak.

Denetimlerin ilk günlerinde yoğunluk bekleniyor. Trafik ekipleri sahada olacak. Kontroller… biraz sıkı olacak gibi.

CEZALAR KAÇINILMAZ

Kurallara aykırı donanım kullanan araç sahipleri için idari para cezaları ve ek yaptırımlar uygulanacak. Süre dolmasına rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayan sürücüler için herhangi bir tolerans gösterilmeyeceği bildirildi.

Bu iş şakaya gelmiyor. Plaka değişimi, ekipman sökümü… son saate kalanlar var hâlâ.

ALANYA’DA SÜRÜCÜLERİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Alanya’da özellikle genç sürücüler arasında yaygın olan APP plaka kullanımı, yeni denetimlerle birlikte ciddi bir risk haline geldi. Trafikte sıkça karşılaşılan modifiye araçlar artık daha sık kontrol edilecek.

Birçok sürücü için bu durum sadece ceza değil. Araç muayenesi, tekrar işlem… uğraştırıcı bir süreç. Hele ki sezon yaklaşırken.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, sürücülerin araçlarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle şu noktalar öne çıkıyor:

- APP plaka yerine standart plaka kullanımı

- Aşırı ses sistemlerinin kaldırılması

- Görüşü engelleyen veya dikkat dağıtan aksesuarların sökülmesi

Gece yarısından sonra işler değişecek. Kontroller başlayacak… ve geri dönüş olmayacak.