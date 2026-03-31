Alanya’dan yurt dışına gitmek isteyenler için dikkat çeken gelişme: Polonya 2026’da 20 bin Türk işçi alımı planlıyor, maaşlar 5 bin Euro’ya kadar çıkıyor.

Alanya’da yaşayan ve daha yüksek gelir hedefleyen birçok kişi için yurt dışı kapısı yeniden aralandı. Özellikle Polonya işçi alımı 2026 planı kapsamında açıklanan yeni ilanlar, bölgede ciddi bir hareketlilik oluşturdu. Turizm sezonuna bağlı dalgalı gelirden çıkmak isteyenler, Avrupa’daki bu fırsatlara yönelmeye başladı.

ALANYA’DAN BAŞVURULAR ARTIYOR

Turizm kenti Alanya’da sezonluk çalışan birçok kişi, daha düzenli maaş ve sosyal haklar için alternatif arıyor. Son haftalarda özellikle Alanya yurt dışı iş fırsatları Polonya aramaları dikkat çekici şekilde arttı.

Birçok kişi “Giden var mı?” diye soruyor. Kimisi denemiş, kimisi hâlâ araştırıyor. Net olan şu: İlgi ciddi.

20 BİN TÜRK İŞÇİ ALIMI PLANLANIYOR

Polonya’nın 2026 yılı içerisinde yaklaşık 20 bin Türk işçi alımı yapacağı ifade ediliyor. Dijitalleşen başvuru sistemleri ve hızlanan vize süreçleri, ülkeyi sadece geçici bir durak olmaktan çıkarıp doğrudan bir hedef haline getirdi.

Eskiden “Almanya’ya gideyim, oradan geçerim” denirdi. Şimdi direkt Polonya konuşuluyor.

MESLEKLERE GÖRE MAAŞLAR

Polonya’da öne çıkan sektörlere göre maaş aralıkları şöyle:

Bilişim ve IT uzmanları: 3.800 € – 5.200 €

Mühendisler: 2.600 € – 3.400 €

Tır şoförleri: 2.300 € – 3.100 €

Teknik ustalar: 2.000 € – 2.600 €

Fabrika işçileri: 1.500 € – 1.900 €

Bu rakamlar, Alanya’da ortalama maaş ile Avrupa maaş karşılaştırması yapıldığında farkı net şekilde ortaya koyuyor.

GİTMEK İÇİN ŞARTLAR NETLEŞTİ

Polonya’da çalışmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken temel şartlar da açıklandı:

Resmi iş davetiyesi almak

Dijital başvuru sistemine kayıt olmak

Mesleki belge ve sertifikaları hazırlamak

Bazı meslekler için yabancı dil bilmek

Özellikle vasıflı iş gücüne olan talep daha yüksek. Yani belge varsa kapı daha hızlı açılıyor.

2026’DA ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR

Yeni düzenlemelerle birlikte çalışanlara sunulan bazı avantajlar da dikkat çekiyor:

26 yaş altına vergi muafiyeti

Online oturum (Karta Pobytu) başvuru kolaylığı

Bazı sektörlerde ücretsiz konaklama

Avrupa genelinde geçerli sağlık sigortası

Bu avantajlar, özellikle gençler için cazibeyi artırıyor. Çünkü sadece maaş değil, yaşam maliyeti de önemli.

ALANYALILARA KRİTİK UYARI

Ancak her ilan güvenilir değil. Uzmanlar, yurt dışı iş başvurusu nasıl yapılır güvenli yollar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Sosyal medyada dolaşan bazı ilanlar… pek güven vermiyor açıkçası. Özellikle “aracı ücret” isteyenlere karşı dikkatli olunmalı.

Resmi kurumlar ve doğrulanmış iş platformları dışında yapılan başvuruların risk taşıdığı hatırlatılıyor.