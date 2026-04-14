Alanya’da bir inşaat projesiyle ilgili ortaya atılan “aynı daireyi birden fazla kişiye satış” iddiası gündem oldu. Tapu sorgusunda gerçeği fark eden vatandaşlar savcılığa başvurdu.

BİR DAİREYE BİRDEN FAZLA SATIŞ İDDİASI

Alanya’da faaliyet gösteren bir müteahhit hakkında ortaya atılan “aynı daireyi birden fazla kişiye satma” iddiası, kentte kısa sürede geniş yankı buldu. İddiaya göre, bir projede yer alan bazı daireler hem yerli hem de yabancı yatırımcılara ayrı ayrı pazarlanarak satış sözleşmeleri imzalandı.

MAĞDURLAR GERÇEĞİ TAPUDA ÖĞRENDİ

Olayın ortaya çıkışı ise tesadüf oldu. Dairesini teslim almak için süreci takip eden bir hak sahibinin tapu müdürlüğünde yaptığı sorgulamada, aynı bağımsız bölüm üzerinde başka kişilerin de hak iddia ettiğini fark ettiği öne sürüldü.

Ardından inşaat alanına giden vatandaşların benzer durumdaki diğer kişilerle karşılaşmasıyla iddialar büyüdü. Kısa sürede “Alanya’da aynı dairenin birden fazla kişiye satılması” konusu projede bulunan diğer alıcılar arasında da yayıldı.

PROJE ÖNÜNDE GERGİNLİK YAŞANDI

Durumu öğrenen bazı hak sahipleri proje alanına giderek açıklama talep etti. Aynı daire için birden fazla kişiyle karşılaşan alıcılar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı öğrenildi.