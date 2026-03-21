Olay, dün akşam saat 19.30 sularında Alanya'nın yerleşim ve ticaret açısından yoğun bölgelerinden Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Emrah Karaaslan'ı kontrol etmek için dükkanına giden yakınları, içeri girdiklerinde kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Genç adam, iş yerinin içinde bulunan merdivene asılı vaziyetteydi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Büyük bir şok ve panik yaşayan ailenin acil yardım çağrısı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi hızla harekete geçti. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk kontroller sonucunda, Karaaslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İlçede büyük üzüntü yaratan trajik olayın ardından, nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri dükkan içerisinde detaylı bir inceleme çalışması yürüttü. Yapılan adli tetkiklerin tamamlanmasıyla birlikte Karaaslan'ın cansız bedeni, otopsi ve diğer resmi işlemler için Alanya Belediye Morgu'na sevk edildi. Olayın ardındaki sır perdesini aralamak üzere jandarma tarafından başlatılan kapsamlı soruşturma devam ediyor.