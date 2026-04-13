AK Parti cephesinden gelen açıklama, Alanyaspor üzerinden yürüyen tartışmayı yeniden alevlendirdi. Gözler şimdi siyasetin kulüple ilişkisine çevrildi.

Alanya’da son günlerde Alanyaspor üzerinden siyaset tartışması yeniden gündeme geldi. AK Parti Alanya Gençlik Kolları eski başkan adayı Ahmet Guzyaka’nın açıklamaları, ilçede zaten yüksek olan siyasi tansiyonu bir kez daha yukarı çekti.

Guzyaka, özellikle son dönemde stadyumdan yapılan paylaşımlara dikkat çekerek, bu görüntülerin “Alanyaspor’un siyasete şov malzemesi yapılması” algısı oluşturduğunu savundu.

“FOTOĞRAF DEĞİL, SOMUT DESTEK GEREKİYOR”

Açıklamasında doğrudan isim vererek eleştiride bulunan Guzyaka, Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın stadyum paylaşımlarına değindi. Sıradan vatandaşların bu tür paylaşımlarının doğal karşılanabileceğini belirten Guzyaka, siyasi aktörlerin aynı yöntemi kullanmasının farklı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Guzyaka, Alanyaspor’a destek sadece tribünde fotoğraf vermekle sınırlı kalmamalı diyerek şu noktaya dikkat çekti:

“Eğer gerçekten destek olmak isteniyorsa, Mahmutlar’daki tesisin son durumu yerinde incelenmeli ve neden tamamlanmadığı kamuoyuna anlatılmalı.”

“KULÜBE SABİT GELİR SAĞLANMALI”

Açıklamada en dikkat çeken başlıklardan biri ise kulübün ekonomik yapısına yönelik oldu. Guzyaka, Alanyaspor’un sürdürülebilir gelir kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Siyasetçilerin kulübe katkısının sadece görünür destekle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Guzyaka, şu soruyu gündeme taşıdı:

“Kulüp başkanına ‘Nasıl destek olabiliriz?’ diye soruldu mu?”

Bu çıkış, Alanyaspor’a siyasi destek mi yoksa gerçek katkı mı sağlanıyor tartışmasını yeniden başlattı.

ALANYASPOR ÜZERİNDEN YENİ GERİLİM

Alanya’da spor ve siyasetin iç içe geçtiği tartışmalar yeni değil. Ancak son açıklamalarla birlikte, AK Parti ve CHP arasında Alanyaspor üzerinden yaşanan polemik daha görünür hale geldi.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun uzun süredir verdiği mücadeleye de değinen Guzyaka, yapılan paylaşımların bu emeği gölgede bırakabileceğini dile getirdi.