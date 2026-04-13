Alanya’nın sakin mahallelerinden biri olan Yeşilöz, dün sabah saatlerinde telsiz sesleri ve itfaiye sirenleriyle uyandı. Sabah saat 05.00 sularında A.S.’ye ait müstakil evden yükselen dumanlar, kısa sürede yerini dev alevlere bıraktı. Uykuda yakalanan ev sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Alevler sadece evi sarmakla kalmadı, garajda park halinde duran otomobile de sıçradı. Gece sessizliğinde yükselen çıtırtılar ve duman kokusu çevredeki komşuları da ayağa kaldırdı. Alanya Yeşilöz yangın haberi kısa sürede bölgede duyulurken, mahalle sakinleri hortumlarla yardıma koşsa da yangının büyüklüğü karşısında çaresiz kaldı.

CAN KAYBI OLMAMASI TESELLİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabasıyla yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Ancak garajdaki araç metal yığınına dönerken, evin bir kısmı da kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın boyutu oldukça yüksek görünse de, olayın tek sevindirici yanı kimsenin burnunun dahi kanamamış olmasıydı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra evden ayrıldı.