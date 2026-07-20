Yaz sezonu boyunca birbirinden ünlü DJ ve sanatçıları ağırlayan Club Summer, bu kez başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan DJ Gimi-O'yu konuk etti. Sahneye çıktığı andan itibaren yüksek temposuyla dikkat çeken Gimi-O, çaldığı birbirinden popüler parçalar ve özel remixleriyle eğlence severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

MÜZİĞİN RİTMİ BİR AN OLSUN DÜŞMEDİ

Gece boyunca elektronik müzikten house ve dans müziğine uzanan geniş repertuvarıyla performans sergileyen DJ Gimi-O, enerjisiyle konukları adeta büyüledi. Mekanı dolduran yerli ve yabancı tatilciler, sevilen parçalar eşliğinde dans ederek yaz gecesinin tadını çıkardı.

Sahnedeki dinamik performans, gelişmiş ses sistemi, lazer gösterileri ve ışık şovlarıyla birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı. Eğlence tutkunları cep telefonlarıyla geceyi kaydederken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLERDEN YOĞUN İLGİ

Turizm sezonunun en yoğun dönemlerinden birini yaşayan Alanya'da Club Summer, farklı ülkelerden gelen turistlerin de uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. DJ Gimi-O'nun performansı özellikle yabancı turistlerden büyük ilgi görürken, gece boyunca dans pisti hiç boş kalmadı.

Mekanın modern atmosferi, profesyonel sahne düzeni ve başarılı organizasyonu da katılımcılardan tam not aldı. Eğlence severler, müzik eşliğinde sabahın ilk saatlerine kadar keyifli vakit geçirdi.

YAZ BOYUNCA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALMAYA DEVAM EDECEK

Alanya gece hayatının simge mekanlarından biri olarak gösterilen Club Summer, yaz sezonu boyunca düzenlediği etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü DJ'leri ve sanatçıları ağırlayan mekan, hem yerli hem de yabancı turistlere unutulmaz eğlence deneyimleri sunmayı sürdürüyor.

DJ Gimi-O'nun yüksek tempolu performansıyla hafızalara kazınan gece, sezonun en coşkulu organizasyonlarından biri olarak değerlendirilirken, Club Summer'ın önümüzdeki haftalarda da birbirinden önemli isimleri müzikseverlerle buluşturması bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)