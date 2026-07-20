Alanya’daki sulama havuzlarına bırakılan gambusya balıklarıyla sivrisinek popülasyonu biyolojik yöntemlerle kontrol altına alınıyor. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele stratejisini bilimsel ve doğa dostu uygulamalarla yürütüyor. Kent genelinde kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemleri entegre bir şekilde uygulayan ekipler, 19 ilçenin tamamında saha operasyonlarına devam ediyor.

DOĞAYI KORUYAN STRATEJİ: GAMBUSYA BALIKLARI

Çalışmalar kapsamında özellikle Alanya'da kırsal mahallelerde bulunan sulama havuzları ve göletler, sivrisinek larvalarının üreme noktaları olarak belirlendi. Belediye ekipleri, kimyasal ilaç kullanımını minimize etmek amacıyla bu noktalara gambusya balığı bırakarak biyolojik mücadele başlattı. Sivrisinek larvalarıyla doğal yollarla beslenen bu yöntem sayesinde, kimyasal kirliliğin önüne geçilirken ekosistemin dengesi de korunuyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşam sürmesi için yıl boyunca süren bu mücadelenin, gelişen tekniklerle 12 ay boyunca kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamda, ilçe genelindeki tüm potansiyel üreme alanları ekipler tarafından düzenli olarak periyodik şekilde denetlenmeye ve kontrol altında tutulmaya devam ediliyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi