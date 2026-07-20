Alanya ilçesinde bulunan Keykubat Plajı'nda sabah saatlerinde sahile vurmuş ölü bir köpek balığı yavrusu tespit edildi. Denize girmek amacıyla bölgeye gelen vatandaşların fark ettiği deniz canlısının, nesli tehlike altında olan camgöz türüne ait olduğu belirlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kıyıya vuran yavru camgöz köpek balığının yaklaşık 70 ila 80 santimetre uzunluğunda olduğu ölçüldü. Ağırlığı 4 ile 5 kilogram arasında değişen deniz canlısının ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Sahilde yürüyüş yapan ve denize girmek için toplanan vatandaşlar, durumu ilgiyle karşıladı.

CAMGÖZ KÖPEK BALIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz ekosisteminin dengesi için kritik bir role sahip olan camgöz köpek balıkları, küresel ölçekte nesli ciddi tehdit altında olan türler arasında yer alıyor. Genellikle derin sularda yaşayan ve insanlara yönelik bir tehdit oluşturmayan bu türün kıyıya vurması, denizel biyoçeşitlilik açısından endişe verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Yavru köpek balığının doğal yollarla mı yoksa insan kaynaklı bir etkenle mi öldüğü henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, deniz kirliliği, iklim değişikliği veya balıkçı ağlarına takılma gibi faktörlerin bölgedeki deniz canlılarını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.