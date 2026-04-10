Milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Alanya’daki süpermarket ve bakkal raflarını da baştan aşağı değiştirecek tarihi bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi aldatan gıda ambalajlarına karşı adeta savaş açtı. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nda yapılan radikal güncellemeyle, gıda sektöründe yıllardır süregelen "göz boyama" oyunlarına ağır bir darbe vuruluyor.

MEYVESİZ ÜRÜNE MEYVE RESMİ YASAK

Yeni dönemde, Alanya halkının ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin sıkça tükettiği ambalajlı gıdalardaki sahte algı operasyonları son buluyor. Bakanlığın katı teknik kriterlerini geçemeyen hiçbir ürünün üzerine artık gelişigüzel "doğal", "taze" veya "günlük" yazılamayacak. En büyük şok ise atıştırmalık ve içecek üreticilerine geldi: İçinde zerre kadar gerçek meyve bulunmayan, sadece sentetik aromalarla tatlandırılan paketlerin üzerine iştah açıcı meyve görselleri basılması kesin olarak yasaklandı. Ayrıca, bu ürünlerin albenisini artırarak çocukları hedef alan çizgi figürler ve özel tasarımlar da sıkı bir denetimden geçecek.

KANSEROJEN TEHLİKEYE UZMAN UYARISI

Raflardaki sinsi tehlikeye dikkat çeken Gıda Mühendisi Ece Birinci, ambalaj oyunlarının arkasındaki karanlık tabloyu gözler önüne serdi. Üreticilerin şatafatlı paketlerle tüketiciyi avladığını ancak paketin içinden çoğu zaman kanserojen risk barındıran yapay aromalar çıktığını belirten Birinci, "Bakanlığın bu adımı, etikette 'mış gibi yapma' sezonunu kapatmıştır. Paket-içerik uyumsuzluğunun önüne geçilmesi, vatandaşın sağlıklı gıdaya erişimi adına kritik bir değişimdir" diyerek uygulamanın hayati önemini vurguladı.

AVRUPA'YA FARKLI ALANYA'YA FARKLI DÖNEMİ BİTİYOR

Düzenlemenin gündeme getirdiği bir diğer çarpıcı detay ise küresel ve ulusal markaların uyguladığı "çifte standart" oldu. Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürünlerde doğal aroma oranının yüzde 9'a kadar çıktığı, ancak Türkiye iç pazarına ve dolayısıyla Alanya'daki raflara sürülen aynı markalı ürünlerde bu oranın binde 2 gibi korkunç derecede düşük seviyelerde tutulduğu ifşa oldu. Maliyet oyunlarıyla yerli halkın sağlığını hiçe sayan bu "gıdada ayrımcılık" sisteminin yeni kurallarla birlikte ağır darbe alması bekleniyor.

YAPTIRIMLAR SERTLEŞMELİ ÇAĞRISI

Yeni kılavuzun yayınlanmasıyla gözler verilecek cezalara çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği tağşiş listelerine defalarca giren yüzsüz firmaların, sadece isim veya ambalaj değiştirerek ticarete devam etmesi sektördeki en büyük krizlerden biri olarak görülüyor. Uzmanlar, mevcut yaptırımların bu sahtekarlığı durdurmaya yetmediğini belirterek, halk sağlığıyla oynayan şirketler için "ticaretten men" gibi çok daha kesin ve bitirici cezaların devreye sokulması gerektiğini savunuyor.