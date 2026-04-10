Türkiye genelini ilgilendiren düzenlemeler Alanya’da da merak konusu oldu. Trafik cezaları ve hobi bahçeleriyle ilgili yeni adımlar yeniden masaya yatırılıyor.

Türkiye genelinde milyonları ilgilendiren trafik cezaları düzenlemesi ve hobi bahçeleriyle ilgili yeni kararlar, Alanya’da da gündemin üst sıralarına çıktı. Son dönemde özellikle cezaların artacağı yönündeki beklentiler ve hobi bahçelerine yönelik yıkım tartışmaları, ilçede hem sürücüler hem de arsa sahipleri tarafından yakından izleniyor.

ALANYA’DA GÖZLER YENİ DÜZENLEMELERDE

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ele alınan iki kritik başlık, Antalya ve Alanya’da yaşayan vatandaşları da doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle Alanya’da hobi bahçesi kullanan vatandaşlar ile trafikte aktif olan sürücüler, yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını bekliyor.

İlçede son yıllarda hızla artan hobi bahçeleri, hem yatırım hem de yaşam alanı olarak tercih ediliyor. Ancak mevcut mevzuat nedeniyle bu alanlarla ilgili belirsizlikler sürüyor.

“VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK” MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı değerlendirmelerde hem trafik cezaları hem de hobi bahçeleri konusunda vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklara yeni bir çalışma yapılması talimatı verildi.

Bu mesaj, özellikle Alanya’da hobi bahçesi bulunan ve yıkım ihtimali nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar açısından dikkat çekici bulundu.

7 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtilen hobi bahçeleri düzenlemesi, Alanya gibi tarım ve turizmin iç içe olduğu bölgelerde daha da kritik hale geliyor.

İlçede bazı bölgelerde hobi bahçelerinin yoğunlaşması, hem imar hem de kullanım açısından yeni düzenlemeleri zorunlu kılıyor.

TRAFİK CEZALARI DA YENİDEN ELE ALINIYOR

Öte yandan trafik cezalarının artırılması yönündeki düzenleme de yeniden değerlendirilecek. Özellikle yüksek ceza tutarlarının sürücüler üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle, yeni çalışmada daha dengeli bir yaklaşımın benimsenmesi bekleniyor.

Alanya’da yoğun turizm sezonu yaklaşırken, artan araç trafiğiyle birlikte bu düzenlemenin etkisi daha fazla hissedilecek gibi görünüyor.