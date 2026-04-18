​Alanya’nın Kestel ve Mahmutlar mahallelerinde bir süredir devam eden altyapı seferberliği, beraberinde ciddi ulaşım sorunlarını getirmişti. Kazılan yolların uzun süre açık kalması, ekiplerin çalışma alanlarındaki düzensizlik ve trafik akışının tehlikeye düşmesi üzerine yükselen halk tepkisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT yönetimini harekete geçirdi.

​ÜST DÜZEY DENETİM VE İSTİŞARE

Gelen şikayetlerin ardından ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Alanya’ya gelerek sorunlu bölgeleri mercek altına aldı. Çalışmaların yavaş ilerlediği ve çevre kirliliğine yol açtığı noktaları tek tek gezen Gülebay’a, Alanya Belediyesi yetkilileri de eşlik etti. Ziyaret kapsamında, hem sahadaki teknik hatalar incelendi hem de projelerin hızlandırılması için yeni bir yol haritası belirlendi.

​BAŞKAN KANDEMİR: "AKSAYAN YÖNLER DEĞERLENDİRİLDİ"

​Denetim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, halkın konforunun öncelikli olduğunu belirek şunları söyledi:

​"ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Alanya’mıza gelerek devam eden yatırımları yerinde inceledi. Sahadaki çalışmaları titizlikle kontrol eden Gülebay, aksayan yönleri Belediye Başkanımızla birlikte değerlendirerek kapsamlı istişarelerde bulundu. Altyapı yatırımlarının daha hızlı ve verimli ilerlemesi adına yapılan bu ziyaret, Alanya’mızın geleceği için büyük önem taşıyor."

​ÇALIŞMALARDA YENİ DÖNEM: HIZ VE DİSİPLİN

​Yapılan incelemelerin ardından, özellikle yerleşim yerlerindeki kazı çalışmalarında çevre düzenine ve trafik güvenliğine maksimum hassasiyet gösterilmesi talimatı verildi. ASAT’ın Alanya’daki yatırımlarının, vatandaşın günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, daha disiplinli ve süratli bir takvimle tamamlanması hedefleniyor.