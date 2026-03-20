ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında tüm ülkede “Bayram Sensiz Olmaz” mottosuyla hayata geçirilen denetimlere katıldı. Kaymakam Öztürk, Dinek Uygulama Noktası’nda görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uygulama noktasında durdurulan sürücüler ve vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Öztürk, sürücülere can güvenliği için trafik kurallarına uyulmasının önemini hatırlattı. Bayram yolculuklarının güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Öztürk, hemşehrilerinin ve kente gelen misafirlerin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Ziyarette ayrıca Osman Tarık Özçelik, Mustafa Hilmi Özgönül, Hüseyin Direk ve Osman Karalay de yer aldı. (Şerife ÇOBAN)

