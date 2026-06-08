Sosyal medyada Ziraat Bankası'nın SMS altyapısının siber saldırıya uğradığı yönündeki paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcıların paylaştığı ekran görüntüleri ve mesajlar, milyonlarca banka müşterisi arasında endişeye neden olurken gözler bankadan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Gündeme gelen iddiaların ardından Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, sistemler üzerinde gerçekleştirilen detaylı incelemelerde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmediği bildirildi.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Gün içerisinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ziraat Bankası adına gönderildiği öne sürülen SMS'lerle ilgili paylaşım yaptı. Bazı gönderilerde SMS gönderim altyapısında olağan dışı hareketlilik yaşandığı iddia edildi.

İddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, konuyla ilgili resmi açıklama beklenmeye başlandı.

BANKADAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Ziraat Bankası, kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede, yapılan teknik kontroller sonucunda müşteri verilerini etkileyen herhangi bir güvenlik sorununun tespit edilmediğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan bazı işlem denemelerinin güvenlik sistemleri tarafından anlık olarak tespit edildiği belirtildi.

Banka, yapılan incelemelerde müşterilere ait hesaplarda veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığının da belirlendiğini duyurdu.

VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Siber güvenlik uzmanları ise banka adı kullanılarak gönderilen sahte mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle doğrulama kodu talep eden mesajlar, bilinmeyen bağlantılar ve kişisel bilgi isteyen içeriklere karşı temkinli davranılması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, bankacılık işlemlerinin yalnızca resmi mobil uygulamalar, internet şubeleri ve güvenilir kanallar üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

RESMİ AÇIKLAMAYLA İDDİALAR YANIT BULDU

Ziraat Bankası'nın açıklamasıyla birlikte sosyal medyada gündeme gelen SMS sistemi iddialarına ilişkin resmi değerlendirme de netleşmiş oldu. Banka, mevcut incelemelerde herhangi bir güvenlik ihlali veya veri sızıntısına rastlanmadığını açıkladı.