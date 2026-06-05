ULUSLARARASI hakem kontenjanından görevlendirilen Yüksekkaya, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek iki hakemden biri olacak. Şampiyonada görev alacak diğer Türk hakem ise İstanbul'danünlü SAT Komandosu Dünya Şampiyonu Namık Ekin’in kızı Melek Ebru Ekin olacak.

Dünya genelinden çok sayıda sporcu ve hakemin katılacağı şampiyonada Türkiye, 20 sporcu ile mücadele edecek. Organizasyonda hakem olarak görev yapacak olan Ali İhsan Yüksekaya, hem Alanya'yı hem de Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşayacak.

Yüksekaya, dünya şampiyonasında adil ve başarılı bir yönetim sergilemek için görev yapacaklarını belirterek, Türkiye'nin organizasyonda hem sporcuları hem de hakemleriyle güçlü bir şekilde temsil edileceğini ifade etti.(Ramazan ÖZDEMİR)