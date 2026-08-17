AVRUPA rap sahnesinin son yıllarda öne çıkan isimleri arasında yer alan Fas kökenli İspanyol sanatçı Morad, Alanya’da müzikseverlerle buluştu. Uluslararası müzik dünyasında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, 9 Ağustos Pazar gecesi Konaklı’da bulunan Club Summer Garden sahnesinde performans sergiledi.

Yaz sezonuyla birlikte gece hayatının hareketlendiği Alanya’da gerçekleştirilen konser, müzikseverlerden ilgi gördü. Morad’ın sahneye çıkmasıyla hareketlenen gecede sanatçının sevilen parçalarına dinleyiciler de eşlik etti.

MORAD SEVİLEN PARÇALARINI SESLENDİRDİ

Kendine özgü rap tarzı ve şarkılarıyla özellikle genç dinleyiciler arasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Morad, Alanya performansında repertuvarından sevilen eserlerini seslendirdi. Sanatçının performansı boyunca eğlence devam ederken, katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Avrupa’nın farklı ülkelerinde verdiği konserlerle adından söz ettiren Morad’ın Alanya’da sahne alması, kentin yaz sezonundaki uluslararası etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

ALANYA GECELERİNE ULUSLARARASI RENK

Turizm sezonunda dünyanın farklı ülkelerinden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Alanya, deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra gece hayatıyla da hareketli günler geçiriyor. Özellikle yaz aylarında uluslararası sanatçıların kentte sahne alması, eğlence sektöründeki hareketliliğe katkı sağlıyor.

Morad’ın konseri de 2026 yaz sezonunun dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Sanatçıyı dinlemek için mekana gelen müzikseverler gece boyunca performansın ritmine eşlik etti.

CLUB SUMMER GARDEN’DA YAZ PROGRAMI DEVAM EDİYOR

1991 yılından bu yana Alanya’nın gece hayatında faaliyet gösteren Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunda da farklı ülkelerden sanatçıları ağırlamayı sürdürüyor. Mekanın etkinlik programında Morad’ın yanı sıra sezon boyunca farklı uluslararası isimlerin performansları da yer alıyor.

Morad’ın sahne performansıyla Alanya’da hareketli bir gece daha geride kalırken, Club Summer Garden’ın yaz sezonuna yönelik etkinlik programı devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)