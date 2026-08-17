Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede mango üretimi yapan Mustafa Ezici henüz belirlenemeyen nedenle eşini ve kayınvalidesini bıçaklamasının ardından yakında bulunan 5 katlı bir inşaatın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunmadan önce sanal medya hesabından canlı yayın açarak açıklamalarda bulunan Ezici, “Şu anda Alanya bir inşaat firmasının dördüncü katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Ben pestisit konusunda cezaevine girdim. Onunla görüşmesini yakaladım karımın. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 tane çocuğum var, yetim kalacaklar. Ben namuslu, şerefli adamım. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar” ifadelerini kullandı. Ezici’nin çatıya çıktığını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ezici, jandarma ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından binadan indirilerek gözaltına alındı. Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ezici’nin eşi ve kayınvalidesinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından Ezici, jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Ezici tutuklanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi