​KUVAY-I MİLLİYE ŞEHRİNDE YÜKSELEN GÜÇLÜ SES

​İYİ Parti’nin Çerçeve Yasaya karşı itirazları sürerken son durak Kuvay-ı Milliye'nin başkenti Balıkesir oldu. 16 Ağustos 2026 tarihinde Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda düzenlenen “İhanete Karşı Bayrak Açıyorum” mitingi, yurt genelinden ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşın katılımıyla yoğun bir coşkuya sahne oldu.

​On binlerce vatandaşın meydanları doldurduğu ve katılım oranının oldukça yüksek gözlendiği miting, parti teşkilatlarında moralleri yükseltti. Alanya’dan mitinge bizzat katılım sağlayan İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı üyeleri de bu kalabalık tablonun gelecek dönem mücadelesi adına büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

​İLÇE BAŞKANI HİLMİ ER: "TÜRKİYE’NİN UMUDU İYİ PARTİ MÜCADELESİNDEDİR"

​Mitingin ardından değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, yapılan organizasyonun ve meydandaki kararlı duruşun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: ​"İYİ Parti’mizin Kuvay-i Milliye şehri Balıkesir’de gerçekleştirdiği mitingde; milletimizin iradesine, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine ve Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan güçlü bir ses yükseldi. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun ortaya koyduğu kararlı duruş ve meydanları dolduran vatandaşlarımızın coşkusu, bizlere bir kez daha gösterdi ki; Türkiye’nin umudu, Cumhuriyetimizin geleceği, Türk Milletinin iradesinde ve İYİ Parti’nin mücadelesindedir."

​"BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

​Alanya İlçe Teşkilatı olarak aynı inanç ve kararlılıkla sahada olmaya devam edeceklerini belirten İlçe Başkanı Hilmi Er: ​"Bizler de İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı heyecanla mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için daha güçlü bir İYİ Parti olacağız. Birlikte başaracağız. Birlikte İYİ olacağız. Birlikte İYİ’leşeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi