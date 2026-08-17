Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanyaspor, 23 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen taraftarlar için biletler Passo platformu üzerinden satışa sunuldu.

Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, 15 Ağustos'ta oynanan sezonun ilk haftasında Gaziantep deplasmanından 1 puanla dönen turuncu-yeşilli ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Merakla beklenen zorlu mücadelenin bilet fiyatları ise tribün kategorilerine göre netleşti.

TRİBÜN BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Açıklanan tarifeye göre, Güney Tribünü ve Corendon Airlines Kuzey Tribünü biletleri 1.500 TL ile en uygun fiyatlı seçenekler oldu. Corendon Airlines Maraton Tribünü biletleri 2 bin 950 TL'den, misafir takım tribünü biletleri ise 1.950 TL'den satışa çıkarıldı. Karşılaşmanın en yüksek fiyatlı kategorisi olan Kuzey VIP tribünü biletleri ise 10 bin TL olarak belirlendi.

VIP BİLETLER NASIL SATIN ALINACAK?

Standart biletler Passo sistemi üzerinden alınabilirken, 10 bin TL'lik Kuzey VIP Tribünü biletlerinin satışı doğrudan Alanyaspor Kulübü tarafından organize ediliyor. Bu kategoriden yer ayırtmak isteyen sporseverlerin hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında kulübün E-bilet sorumlusu Engin Akpınar ile 0 532 761 99 87 numaralı telefon üzerinden iletişime geçmesi gerekiyor.

STADYUMA GİRİŞ KURALLARI NELER?

Maç günü stadyum girişlerinde taraftarların Passolig kartı, Passo mobil uygulaması veya T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri zorunlu tutuluyor. Özellikle aileleriyle maça gelecek taraftarlar için 7 yaşını doldurmuş çocukların da kendilerine ait Passolig kartı ve e-bilet bulundurması gerektiği vurgulanıyor.