ALANYA’DA avokado sektöründe yeni sezonun başlamasıyla birlikte üreticilerin gündeminde ürün fiyatlarından artan üretim maliyetlerine, pazarlamadan sektörün geleceğine kadar birçok konu bulunuyor. Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri haline gelen avokadoda üreticilerin beklentileri de yeni sezonla birlikte yeniden gündeme gelirken, Alanya Avokado Üreticileri Birliği mali genel kurul için hazırlıklarını tamamladı.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, mali genel kurulun bu cuma günü saat 11.00’de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirileceğini açıkladı. Sevilgen, birlik üyelerinin yanı sıra bölgede avokado üretimi gerçekleştiren tüm üreticilerin toplantıya katılmasını istedi.

ÜRETİCİLER BİR ARAYA GELECEK

Alanya ve çevresinde son yıllarda üretim alanı genişleyen avokado, bölge tarımının öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Yeni sezonla birlikte üreticiler açısından ürünün değerlendirilmesi, pazarlama olanakları ve üretim sürecine ilişkin gelişmeler de önem kazanıyor.

Gerçekleştirilecek mali genel kurulun, birlik çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra üreticilerin bir araya gelmesi açısından da önem taşıması bekleniyor. Genel kurulda birliğin mali yapısına ilişkin konuların ele alınması öngörülürken, üreticiler de sektörle ilgili görüşlerini paylaşma fırsatı bulacak.

“BÜTÜN ÜRETİCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Üreticilere genel kurula katılım çağrısında bulunan Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, toplantının cuma günü gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Sevilgen, “Bu cuma saat 11.00’de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda avokadonun mali genel kurulu var. Burada bütün üreticilerimizi, üyelerimizi, herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN BİRLİKTELİK VURGUSU

Avokado üretiminin Alanya tarımındaki öneminin her geçen yıl artması, üreticiler arasındaki koordinasyon ve ortak hareket etmenin önemini de artırıyor. Üreticilerin karşılaştıkları sorunların dile getirilmesi, sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve birlik çalışmalarının değerlendirilmesi açısından genel kurulun önemli bir buluşma olması bekleniyor.

Birlik yönetimi, mümkün olan en geniş üretici katılımıyla gerçekleştirilecek genel kurulun avokado sektöründeki dayanışmaya da katkı sağlamasını hedefliyor.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği’nin mali genel kurulu cuma günü saat 11.00’de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek. (Şerife ÇOBAN)