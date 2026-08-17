ALANYA’NIN en önemli turizm noktalarından biri olan Kleopatra Plajı, yağışın ardından ortaya çıkan çevre kirliliği görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği plajda, daha önce de taşarak sahile pis su taşıdığı belirtilen rögar hattında aynı sorun tekrar yaşandı.

Kentte etkili olan ilk yağmurun ardından rögar hattından taşan pis su sahile doğru ilerledi. Kısa süre içerisinde denize ulaşan su, özellikle kıyıya yakın bölümde belirgin bir renk değişimine neden oldu. Normal görüntüsünden uzaklaşan denizin bazı bölümlerinin siyaha bürünmesi dikkat çekti.

DENİZİN RENGİ SİYAHA DÖNDÜ

Rögar hattından gelen suyun denize karışmasının ardından Kleopatra Plajı kıyılarında ortaya çıkan görüntü çevrede bulunan vatandaşların ve turistlerin dikkatini çekti. Kıyıya yayılan koyu renkli su nedeniyle denizin rengi siyaha dönerken, bölgede yoğun kötü koku oluştu.

Dünyaca ünlü plajda yaşanan kirlilik, özellikle turizm açısından taşıdığı önem nedeniyle tepkiye neden oldu. Plajı ziyaret edenler, hem denizde oluşan görüntüden hem de çevreye yayılan ağır kokudan rahatsızlık duydu.

İLK YAĞMURDA AYNI SORUN TEKRARLANDI

Bölgede benzer sorunun daha önce de yaşandığı belirtilirken, ilk yağışla birlikte rögar hattının yeniden taşması dikkat çekti. Yağmur sularıyla birlikte hattan gelen pis suyun doğrudan sahile ve ardından denize ulaşması, sorunun kalıcı olarak çözülmesi yönündeki beklentileri yeniden gündeme getirdi.

Özellikle yağışlı havalarda tekrar eden taşkınların hem çevre hem de Kleopatra Plajı’nın görüntüsü açısından olumsuzluk oluşturduğu ifade edildi.

VATANDAŞLAR VE TURİSTLER TEPKİ GÖSTERDİ

Plajda bulunan vatandaşlar ve turistler, siyaha dönen deniz ile çevreye yayılan kötü koku karşısında tepki gösterdi. Alanya’nın uluslararası ölçekte tanınan ve mavi bayrak taşıyan plajlarından birinde bu tür görüntülerin yaşanması dikkat çekti.

Yağışların devam etmesi halinde benzer taşkınların yeniden yaşanmaması için rögar hattındaki sorunun giderilmesi beklenirken, vatandaşlar bölgede kalıcı önlem alınmasını istiyor.