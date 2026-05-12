ALANYA’NIN Kargıcak Mahallesi 109 Sokak’ta bulunan Alparslan Residence isimli sitede yaşandığı öne sürülen “kaçak günlük kiralama” iddiası yargıya taşındı. Yaklaşık 9 yıldır sitede ikamet ettiğini belirten Saadettin Sakızcı, iki blok ve 20 daireden oluşan sitede uzun süredir ciddi sorunlar yaşandığını öne sürdü. Sakızcı, apartmanda depo olarak kullanılan ve resmi kayıtlarda bağımsız bölüm olarak görünmeyen alanın yaklaşık iki buçuk yıldır günlük kiralama amacıyla kullanıldığını iddia etti. Söz konusu alanın R.A. ve kız arkadaşı İ.I. tarafından düzenlenerek kiraya verildiğini öne süren Sakızcı, burada konaklayan kişilerin elektrik, su ve diğer giderlerinin site aidatlarından karşılandığını söyledi. Kaçak su kullanımına ilişkin kesilen cezaların dahi site yönetimi tarafından ödendiğine dair belgelerin ellerinde bulunduğunu ifade eden Sakızcı, yaşananların site sakinlerini maddi açıdan mağdur ettiğini savundu.

'CİDDİ GÜVENLİK ZAFİYETİ OLUŞUYOR'

Konuya ilişkin Dim TV'ye konuşan Sakızcı açıklamasında, “Söz konusu alanın imarı ve iskânı bulunmuyor. Apartman yönetimi kayıtlarında da böyle bir bağımsız bölüm yer almıyor. Bu durum sadece maddi mağduriyet değil, aynı zamanda ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturuyor. Kiralama bedeli ile meskeni kimler kullanıyor bilmiyoruz. Giren çıkanlar hırlı mı hırsız mı, uyuşturucu satıcısı mı bilmiyoruz” dedi. Konuyla ilgili Alanya Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sakızcı, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

'DAHA ÖNCE DE ÇEŞİTLİ OLAYLAR YAŞANDI'

Daha önce de aynı kişilerle ilgili çeşitli olaylar yaşandığını öne süren Sakızcı, basına yansıyan bir buzdolabı hırsızlığı olayını hatırlattı. Sakızcı, ayrıca İ. I.’nın Türk Ceza Kanunu’nun 134’üncü maddesi kapsamında işlenen bir suç nedeniyle HAGB kapsamında ceza aldığını bildiklerini ifade etti. Site sakinleri olarak huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı istediklerini belirten Sakızcı, “Biz bu tarz insanların sitemizde bulunmasını istemiyoruz. Konuyla ilgili hukuki haklarımızı kullanıyoruz. Kamuoyunun yaşananlardan haberdar olmasını istedik” diye konuştu. (Şerife ÇOBAN)

