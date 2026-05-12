Alanya’nın en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan Alanya Kalesi çevresinde oluşan çevre kirliliği, kentte tepki topladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan tarihi bölgede kayalık alanlara gelişigüzel bırakılan cam şişeler, plastik atıklar ve çeşitli çöpler, hem çevrecileri hem de bölge sakinlerini rahatsız etti.

Akdeniz’e hakim konumuyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Alanya Kalesi’nin hemen yanı başında oluşan görüntüler, tarihi mirasın korunması konusundaki hassasiyeti yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, böylesine önemli bir kültürel değerin çevresinin temiz tutulması gerektiğini vurguladı.

VATANDAŞLAR DENETİMLERİN ARTIRILMASINI İSTİYOR

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığını ve bazı kişilerin bilinçsiz davranışları nedeniyle kale çevresinin zaman zaman çöplüğe dönüştüğünü ifade etti. Tarihi dokunun yanı başında oluşan bu manzaranın Alanya’nın turizm imajına zarar verdiği belirtildi.

Çevre sakinleri, yalnızca temizlik çalışmalarının artırılmasının değil, aynı zamanda denetimlerin sıklaştırılmasının ve çevreyi kirleten kişiler hakkında işlem yapılmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ÇAĞRISI

Vatandaşlar, Alanya Kalesi’nin yalnızca bir turistik alan değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek çevre duyarlılığı çağrısında bulundu. “Bu miras hepimizin” diyen bölge sakinleri, herkesin ortak yaşam alanlarına daha özenli yaklaşması gerektiğini ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Alanya Kalesi’nde oluşan kirlilik görüntülerinin bir an önce ortadan kaldırılması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için kalıcı önlemler alınması isteniyor.

TURİZM KENTİ ALANYA’NIN İMAJI İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turist sayısının arttığı Alanya’da, tarihi alanların temizliği ve korunması kentin uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, çevre bilincinin artırılmasının hem doğal hem de kültürel değerlerin sürdürülebilirliği için kritik olduğunu belirtiyor.Şerife ÇOBAN