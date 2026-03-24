Antalya'nın sıcak yüzü Alanya'da bu kez kar sürprizi var. Gökbel Yaylası'nda kar yağışı etkisini artırdı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Antalya’nın turizm merkezi Alanya, bu kez alışılmış görüntülerin dışında bir manzarayla gündemde. İlçeye bağlı yüksek kesimlerden biri olan Gökbel Yaylasında sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Yağışın özellikle öğle saatlerine doğru şiddetini artırdığı belirtilirken, bölgede lapa lapa yağan kar kısa sürede zemini tamamen beyaza kapladı. Yaylada bulunan evlerin çatıları ve yollar karla örtüldü.

GÖKBEL YAYLASI'NDA KAR MANZARASI

Bölgeden gelen görüntülerde kar yağışının aralıksız sürdüğü görülüyor. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü yaylada, ağaçların ve evlerin üzeri kalın bir kar tabakasıyla kaplandı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, “Burası Alanya mı gerçekten?” diye sorması dikkat çekti. Çünkü sahilde bahar havası var… ama yukarıda bambaşka.

Yaylaya çıkan bazı sürücüler ise yolların kayganlaştığını belirterek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ALANYA'DA AYNI ANDA İKİ MEVSİM

İlçe merkezinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, yüksek kesimlerde kış şartlarının yaşanması dikkat çekiyor. Bu durum özellikle Alanya Gökbel Yaylası kar yağışı son durum aramalarını da artırdı.

Uzmanlar, önümüzdeki saatlerde yağışın devam edebileceğini ve yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının artabileceğini belirtiyor.

Yetkililer, özellikle yayla yollarını kullanacak vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.