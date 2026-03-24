Konya’da son 5 günde etkili olan yağışlar bazı ilçelerde zirve yaptı. Meteoroloji, önümüzdeki günler için de uyarıyor.

Konya’da son günlerde etkili olan yağışlar, özellikle tarım bölgelerinde dikkat çekici seviyelere ulaştı. Konya’da son 5 gün yağış verileri incelendiğinde, bazı ilçelerde ciddi artış yaşanırken, bazı bölgelerde ise yağışın sınırlı kaldığı görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 18-23 Mart tarihleri arasında yağışlar aralıklarla devam etti. Özellikle 20-21 Mart tarihleri arasında yağışın en yüksek seviyeye ulaştığı gün olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK YAĞIŞ ALAN İLÇELER

Son veriler, Konya genelinde yağışın homojen dağılmadığını ortaya koydu. Kadınhanı, Akşehir ve Sarayönü öne çıkan bölgeler oldu.

Kadınhanı: 48 mm üzeri toplam yağış (tek günde 24,6 mm)

Akşehir: 41 mm üzeri toplam yağış

Sarayönü: 40 mm üzeri toplam yağış

Bu ilçelerdeki düzenli yağış, özellikle Konya tarım arazilerinde su ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

YAĞIŞIN ZAYIF KALDIĞI İLÇELER

Öte yandan Ereğli, Karapınar ve Kulu gibi ilçelerde yağış miktarı oldukça düşük seviyelerde kaldı. Bu durum, bölgesel kuraklık riskinin devam ettiğini gösteriyor.

GÜN GÜN YAĞIŞTA ZİRVE YAPAN NOKTALAR

Günlük verilere göre farklı ilçelerde yağış yoğunluğu değişti. Özellikle Hadim, Bozkır, Kadınhanı ve Akşehir birçok gün zirvede yer aldı.

20-21 Mart tarihinde Kadınhanı’nda ölçülen 24,6 mm yağış, son 5 günün en yüksek değeri oldu.

Garip bir şekilde… aynı il içinde bazı köylerde su birikintileri oluşurken, birkaç kilometre ötede toprağın hâlâ çatlak olduğu görüldü.

OVADA YAĞIŞ UMUDU ARTTIRDI

Konya Ovası için Mart yağışları umut verdi. Uzmanlar, özellikle ilkbahar yağışlarının tarımsal verimlilik üzerindeki kritik etkisine dikkat çekiyor.

Ancak asıl belirleyici olanın Nisan ayı olacağı ifade ediliyor. Çünkü çiftçi için mesele sadece yağmurun yağması değil… zamanında yağması.

Şimdi gözler önümüzdeki günlerde.

YENİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Konya genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla yağmur yağışı devam edecek. Yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar için vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

Özellikle tarım alanlarında su birikmesi ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.