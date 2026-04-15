ALANYA Uluslararası Plaj Sporları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, iki gün boyunca tam 6 farklı kategoride 64 takım kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada sporcular, hem rekabetin hem de eğlencenin tadını çıkardı. Tribünleri dolduran sporseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, fair-play ruhu ve centilmence mücadele ön plandaydı. Alanya'nın spor turizmi vizyonuna önemli katkı sağlayan organizasyon, her yaştan sporcuyu bir araya getirdi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ödüllerini alırken, organizasyona katılan tüm sporcular performanslarıyla alkış topladı. Alanya Belediyesi yetkilileri, etkinliğe katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik ederek, benzer organizasyonların artarak devam edeceğini belirtti. Alanya, sporun ve spor turizminin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Cemali AYDINOĞLU
Alanya’da kumlar ısındı: Plaj voleybolu şampiyonasında büyük heyecan
Alanya'da sporun kalbi bir kez daha kumların üzerinde attı. Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Halk Şampiyonası Serisi - Nisan Etabı, büyük bir coşku ve yoğun katılımla tamamlandı
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika! Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Alanya'da şok iddialar: Müteahhit aynı daireyi çok sayıda kişiye mi satmış?
Son Dakika! Alanya’da bina yangını
Antalya dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Cuma günü kuvvetli yağış geliyor
Alanya'da 15 Nisan Çarşamba günü okullar tatil mi? Sendika grev kararı aldı
15 Nisan’da okullar tatil mi? İşte son durum