ALANYA Uluslararası Plaj Sporları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, iki gün boyunca tam 6 farklı kategoride 64 takım kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada sporcular, hem rekabetin hem de eğlencenin tadını çıkardı. Tribünleri dolduran sporseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, fair-play ruhu ve centilmence mücadele ön plandaydı. Alanya'nın spor turizmi vizyonuna önemli katkı sağlayan organizasyon, her yaştan sporcuyu bir araya getirdi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ödüllerini alırken, organizasyona katılan tüm sporcular performanslarıyla alkış topladı. Alanya Belediyesi yetkilileri, etkinliğe katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik ederek, benzer organizasyonların artarak devam edeceğini belirtti. Alanya, sporun ve spor turizminin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Cemali AYDINOĞLU

