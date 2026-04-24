Alanya Kestel Mahallesi’ndeki Dim Tüneli’nde devrilen motosiklette 17 yaşındaki Berkay Başkan yaşamını yitirdi, 16 yaşındaki M.K. hastaneye kaldırıldı.

Alanya’da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası bir gencin ölümüyle sonuçlandı. Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi’nde bulunan Dim Tüneli içinde yaşandı.

MOTOSİKLET TÜNELDE DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Berkay Başkan idaresindeki 07 BYN 568 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 17 yaşındaki Berkay Başkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan M.K. isimli 16 yaşındaki genç ise ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.