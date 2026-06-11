Dünya Kupası organizasyonunda D Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın fikstür rotası belli oldu. Spor basınına yansıyan verilere göre, turnuvadaki 48 takım arasında değerlendirme yapıldığında ay-yıldızlı ekip en fazla mesafe kat edecek dokuzuncu takım olarak kayıtlara geçti.

Hazırlıklarını ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleştiren milli takım, grup aşamasında üç farklı şehirde sahaya çıkacak. Milliler ilk olarak Avustralya karşılaşması için Kanada'nın Vancouver kentine gidecek. Ardından Paraguay maçı için San Francisco'ya, son olarak ise ABD mücadelesi için Los Angeles'a geçilecek. Ay-yıldızlı kafile, bu üç kritik karşılaşma için toplamda 7 bin 200 kilometrelik bir yolculuk yapacak.

RAKİPLERİN SEYAHAT MESAFESİ NE KADAR?

Gruptaki diğer takımların seyahat mesafelerine bakıldığında, Türkiye'nin lojistik anlamda yoğun bir takvime sahip olduğu görülüyor. Rakiplerden Avustralya toplam 5 bin 100 kilometre, ev sahibi konumundaki ABD 3 bin 400 kilometre yol yapacak. Grubun en az seyahat eden takımı ise sadece bin 30 kilometre mesafe kat edecek olan Paraguay oldu. Öte yandan, turnuva genelinde en çok yol yapacak takımın Curaçao olduğu açıklandı.

UZUN MESAFELERİN TURNUVAYA ETKİSİ

Kuzey Amerika kıtasının batı şeridine yayılan organizasyon, takımların dinlenme ve toparlanma sürelerini doğrudan etkileyecek bir yapıya sahip. Türkiye'nin 7 bin 200 kilometrelik seyahat planı, oyuncuların maç sonu fiziksel yenilenme süreçlerini Paraguay gibi rakiplere kıyasla daha zorlu hale getiriyor. Farklı şehirler ve hava değişimlerini kapsayan bu uzun yolculukların saha içi performansa olası yansımaları, teknik heyetin planlamalarında önemli bir yer tutuyor.