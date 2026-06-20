Alanya’da sosyal medyada yayılan görüntüler ve vatandaşların ihbarları üzerine başlatılan soruşturmada, “Çin Aslanı” cinsi bir köpeğin sıcak hava altında uzun mesafe yürütülerek eziyete maruz kaldığı ve yaşamını yitirdiği iddiası gündeme geldi. Olay, kısa sürede kamuoyunda büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alanya Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesaplarına ulaşan ihbarların ardından dosya, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine iletildi. Yapılan incelemeler kapsamında olayla ilgili araştırma başlatıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.Y. isimli şüpheli 20 Haziran 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

BAŞSAVCILIK DEVREDE

Olayla ilgili adli tahkikatın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüleceği bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

“KÖTÜ MUAMELE KABUL EDİLEMEZ”

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ise hayvanlara yönelik kötü muamelenin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Can dostlarımıza yönelik hiçbir kötü muamele kabul edilemez. Hayvan haklarının korunması konusundaki kararlılığımız hassasiyetle devam edecektir” ifadelerine yer verildi.