14 Haziran günü saat 05.30 sıralarında Artvin'den Ardahan'a arı sevkiyatı yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen baba ve oğlundan haber alınamıyor. Artvin-Şavşat kara yolunda Mecit Kaya'nın kullandığı kamyonetin kontrolden çıkarak Şavşat Deresi'ne uçmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle araç dereden çıkarıldı. Ancak yetkililer, kamyonet içerisinde baba ve oğula dair herhangi bir ize rastlanmadığını açıkladı. Kayıp şahısların kaza anında akıntıya kapılarak sürüklendiği değerlendiriliyor.

ARAMALAR HANGİ BİRİMLERLE YÜRÜTÜLÜYOR?

Arama kurtarma faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda altıncı gününe girdi. Bölgedeki çalışmalara AFAD, Trabzon JAK, Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi ve gönüllü arama kurtarma derneklerinden oluşan toplam 90 kişilik geniş bir ekip katılıyor. Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, ekipler derenin farklı noktalarında eş zamanlı tarama yapıyor.

CİHAZLAR VE DALGIÇLARLA KAPSAMLI İNCELEME

Arama faaliyetlerinde üç adet bot ve su altı taraması yapan iki sonar cihazı aktif olarak kullanılıyor. Trabzon JAK Sualtı Arama Timi ile diğer dalgıçlar, akıntının ve coğrafi yapının zorluklarına rağmen tespit edilen şüpheli noktalarda dalış gerçekleştiriyor. Bu teknolojik donanım, suyun bulanık ve debisinin yüksek olduğu bölgelerde arama ekiplerine önemli bir avantaj sağlıyor.

EKİPLERDEN DEREYE DÜŞEN KEÇİYE MÜDAHALE

Öte yandan su yüzeyinde arama çalışmalarını sürdüren personel, dik bir yamaçtan dereye düşen bir keçiyi fark etti. Suyun içinde yüzmeye çalışan hayvana botla yaklaşan ekipler, başarılı bir müdahaleyle keçiyi karaya çıkardı. Hayvanın kurtarıldıktan kısa süre sonra sağlıklı bir şekilde bölgeden uzaklaştığı bildirildi.