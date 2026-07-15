ALANYA'DA yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte pazar ve manav tezgâhlarında yerini alan kiraz, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla yoğun ilgi görüyor. Vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin yapısıyla öne çıkan kiraz için beslenme uzmanları ise önemli uyarılarda bulundu. Uzmanlar, her sağlıklı besinde olduğu gibi kirazın da ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle lif açısından zengin olan kirazın aşırı miktarda tüketilmesi halinde mide ve bağırsak sisteminde çeşitli rahatsızlıklara neden olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre, lifli gıdalara ve doğal şekere alışkın olmayan kişilerde fazla kiraz tüketimi şişkinlik, gaz ve sindirim problemlerini beraberinde getirebiliyor.

Yarım su bardağı yeterli

Beslenme uzmanları, günlük ideal kiraz tüketim miktarının yaklaşık yarım su bardağı olduğunu belirtiyor. Bu miktarın yaklaşık 50 kalori ve 10 gram doğal şeker içerdiğini ifade eden uzmanlar, bu sınırın aşılması durumunda sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler görülebileceğine dikkat çekiyor.

Yaz aylarında serinlemek amacıyla meyve tüketiminin arttığına dikkat çeken uzmanlar, kirazın tek seferde büyük porsiyonlar halinde değil, gün içine yayılarak tüketilmesini öneriyor.

İşlenmiş ürünlere dikkat

Uzmanlar, kirazın sağlık açısından sunduğu faydaların büyük ölçüde taze ve doğal hali için geçerli olduğunu belirtiyor. Konserve kirazlar, şekerli kompostolar ve kokteyllerde kullanılan maraschino kirazlarının ise yüksek miktarda ilave şeker içerdiği ifade ediliyor.

Ayrıca kuru kirazlarda su oranının azalması nedeniyle doğal şeker yoğunluğunun arttığına dikkat çekilirken, bu ürünlerin de kontrollü tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kalp sağlığını destekliyor

Ölçülü tüketildiğinde kirazın birçok önemli sağlık faydası sunduğunu belirten uzmanlar, içerdiği potasyum ve lif sayesinde tansiyonun dengelenmesine katkı sağladığını ifade ediyor. Yapılan araştırmalar, düzenli kiraz tüketiminin kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin düşmesine destek olabileceğini gösteriyor.

Kas ağrılarını hafifletebilir

Özellikle spor yapan bireyler için de kirazın önemli bir besin olduğu belirtiliyor. İçeriğinde bulunan doğal antioksidan ve iltihap önleyici bileşiklerin yoğun egzersiz sonrasında oluşan kas ağrılarının azalmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Araştırmalar, özellikle vişnenin spor sonrası toparlanma sürecine olumlu katkı sunduğunu ortaya koyuyor.

Uyku kalitesine katkı sağlayabiliyor

Kiraz ve özellikle vişnenin doğal melatonin hormonu içerdiğini belirten uzmanlar, düzenli tüketimin uyku düzenini destekleyebileceğini söylüyor. Melatonin içeriği sayesinde uykuya geçiş süresini kısaltabileceği ve uyku kalitesini artırabileceği belirtiliyor.

Gut hastalarına da öneriliyor

Uzmanlara göre kiraz, ürik asit seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olarak gut hastalarında atak riskinin azalmasına katkı sağlayabiliyor. Yapılan bazı bilimsel çalışmalarda kiraz tüketen bireylerde gut ataklarının daha az görüldüğü ifade ediliyor.

Ölçülü tüketim şart

Alanya'da yaz sofralarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan kirazın, doğru miktarda tüketildiğinde sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı veya kiraz alerjisi bulunan kişilerin doktor tavsiyesi doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, kirazın faydalarından en iyi şekilde yararlanmanın yolunun ise ölçülü ve dengeli tüketimden geçtiğini vurguluyor.