Mahmutlar’da düzenlenen Paskalya ayinine yüzlerce kişi katıldı, farklı dillerde yapılan dualar aynı mesajda birleşti

Alanya’da Paskalya ayini yoğun katılımla gerçekleşti. Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Ortodoks Kilisesi, 12 Nisan Pazar günü düzenlenen törenle dikkat çekti. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı ayin, ilçenin çok kültürlü yapısını bir kez daha ortaya koydu.

700 KİŞİ AYİNDE BULUŞTU

Papaz Konstantin’in yönettiği törende, kilise ve bahçesi kısa sürede doldu. Katılımcılar farklı ülkelerden ve farklı dillerden olsa da, yapılan duaların ortak noktası barış, huzur ve birlikte yaşam oldu.

MAHMUTLAR’DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Ayin sırasında kilise çevresinde oluşan kalabalık, mahallede günlük yaşamın akışını da kısa süreli etkiledi. Özellikle hafta sonu olması nedeniyle çevredeki işletmelerde de hareketlilik gözlendi.

ALANYA’DA ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAM ÖNE ÇIKIYOR

Mahmutlar’da düzenlenen Paskalya ayini, Alanya’da yaşayan farklı inanç ve milletlerden insanların birlikte yaşam kültürünü sürdürdüğünü ortaya koydu. Özellikle son yıllarda artan yabancı yerleşimi, ilçedeki sosyal yapıyı da doğrudan etkiliyor.

Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.