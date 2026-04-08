ALANYA’NIN Damlataş bölgesinde bulunan Güzelyalı Caddesi ve İsmet Hilmi Balcı Caddesi’nde sürdürülen altyapı çalışmaları, bölgede mağduriyet yaratmaya devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle oluşan toz ve çamur, hem esnafı hem de vatandaşları olumsuz etkiliyor. Alanya Kültür Merkezi yanında yer alan Sanat Sokağı’nda faaliyet gösteren esnaflar da durumdan nasibini aldı. Çalışmalar devam ederken sokaklarının temizlenmediğini belirten esnaf, çözüm masasını aramalarına rağmen herhangi bir geri dönüş alamadıklarını ifade etti.

ELLERİNE HORTUM VE FIRÇA ALDILAR

Yaşanan duruma tepki gösteren esnaflar, çareyi kendi imkânlarıyla temizlik yapmakta buldu. Ellerine hortum ve fırça alan esnaf, sokaklarını yıkayarak hem iş yerlerinin önünü hem de çevreyi temizlemeye çalıştı. Altyapı çalışmalarının gerekli olduğunu vurgulayan esnaflar, ancak bu süreçte vatandaşların ve işletmelerin mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yetkililere çağrıda bulunan esnaf, özellikle turizm sezonu öncesinde gerekli temizlik ve düzenlemelerin yapılmasını talep etti.(Ramazan ÖZDEMİR)