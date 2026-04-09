Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi, çevreci bir iş birliğine imza attı. Mutfaklarda plastik kullanımını azaltmayı hedefleyen "Balmumu Kumaş Atölyesi", vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

STREÇ FİLME DOĞAL ALTERNATİF

Belediye Meclis Üyesi Halime Ceylan’ın da katıldığı atölyede, pamuklu kumaşların doğal balmumu ile kaplanarak nasıl tekrar kullanılabilir saklama ürünlerine dönüştürüldüğü uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, gıdaları taze tutan ve yıkanarak defalarca kullanılabilen bu çevreci ürünleri kendi elleriyle üretti.

SADECE ÜRETİM DEĞİL, YAŞAM BİÇİMİ

Atölye, sadece bir el işi kursu olmanın ötesinde, kapsamlı bir "Sıfır Atık" eğitimine dönüştü. Eğitim süresince şu kritik başlıklara dikkat çekildi:

Alternatif Ürünler: Alüminyum folyo ve streç film yerine sürdürülebilir çözümler.

İsrafı Önleme: Planlı alışveriş, porsiyon kontrolü ve mevsimsel beslenme.

Atık Yönetimi: Ambalajsız alışveriş ve organik atıkların komposta dönüştürülmesi.

Bu kapsamda, sıfır atık yaklaşımının yalnızca bir çevre hareketi değil, aynı zamanda bilinçli ve sorumlu bir yaşam biçimi olduğunun altı çizildi.

"KÜÇÜK DEĞİŞİMLER, BÜYÜK ETKİLER YARATIR"

Etkinliğin temel amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirten yetkililer, bireysel adımların uzun vadede toplumsal bir dönüşüm sağlayacağını vurguladı. Katılımcılar, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan faydalı olan bu yöntemi günlük hayatlarına dahil edeceklerini belirttiler.

EĞİTİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Alanya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü kente yaymak amacıyla benzer atölye ve eğitim çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN