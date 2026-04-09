TEMELLERİ 10 Nisan 1845’te yayımlanan Polis Nizamnamesi ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 181’inci kuruluş yıl dönümü bugün Alanya’da düzenlenen törenlerle kutlanacak. Saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayacak program, saat 12.00’de Asri Mezarlık Camii’nde okunacak Mevlit-i Şerifle devam edecek ve etkinlikler şehitlik ziyaretiyle son bulacak. İlkenin dört bir yanında güvenlik ve huzur için çalışan binlerce emniyet mensubu, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen tören ve programlarla onurlandırılacak. Yeni Alanya ise Alanya’daki emniyet mensupları için özel bir çalışmaya imza attı. Gazetenin arşivinden derlenen fotoğraflardan oluşan özel bir sayı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm emniyet personeli için hazırlandı. 1980’li yıllardan günümüze kadar gelinen süreçte yıllar içerisinde hem Alanya’nın hem de emniyet teşkilatının değişim ve dönüşümünün yer verildiği çalışma okurları zamanda yolculuğa çıkaracak. Alanya’da görev yapmış polis ekipleri, eski törenler, hizmet araçları ve dönemin şehir dokusunun yer aldığı nostaljik fotoğraflar, ilçenin güvenlik tarihine ışık tutuyor. Yeni Alanya’nın yıllar boyunca kaydettiği kareler, resmi kayıtların ötesinde toplumsal hafızayı da canlı tutuyor. Polis Haftası kapsamında Yeni Alanya’nın ortaya çıkardığı bu nostaljik çalışmanın, hem Türk Polis Teşkilatı’nın köklü geçmişine hem de Alanya’nın yerel tarihine değerli bir katkı sunmasını umuyoruz. (Hakan ŞİMŞEK)