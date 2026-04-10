ALANYA'DA sporun gelişimine katkı sağlayan isimlerden biri olan antrenör ve sporcu Vahdet Dur, yeni bir uluslararası organizasyon öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. 10-11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenecek X Challenge Crossfit yarışmasına katılacak olan Dur, hem performansı hem de disipliniyle dikkat çekiyor.

EĞİTİM VE SAHAYI BİRLEŞTİRDİ

2004 yılında aktif olarak spora başlayan başarılı antrenör, 2008 yılından bu yana fitness branşında kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Akademik alanda da kendini geliştiren Dur, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden onur derecesiyle mezun olurken, aynı zamanda çift diploma ile antrenörlük ve beden eğitimi öğretmenliği unvanlarını aldı. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFF) 4. Kademe Baş Antrenörlük belgesine sahip olan Dur, hem teorik hem pratik anlamda sporun içinde yer alıyor.

ALANYA’DA SPOR ORGANİZASYONLARINA KATKI

Sadece bireysel başarılarla sınırlı kalmayan Vahdet Dur, Alanya’da düzenlenen birçok önemli organizasyonda da aktif rol aldı. Strongman “Dünyanın En Güçlü Adamları” yarışmalarının kentte gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan Dur, aynı zamanda yarı maraton ve Crossfit yarışmalarında da sporcu olarak mücadele ediyor.

HEDEF: DAHA FAZLA İNSANA SPORU SEVDİRMEK

2020 yılında kurduğu Quadra Academy ile çalışmalarını daha da genişleten Dur, farklı yaş gruplarından bireyleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Düzenlediği koşu etkinlikleri ve açık antrenmanlarla yalnızca öğrencilerine değil, daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

'AMAÇ REKABET DEĞİL, SÜREKLİLİK'

Spor ve egzersiz arasındaki farkın doğru anlaşılması gerektiğini vurgulayan Dur, özellikle egzersizin günlük yaşam kalitesini artıran bir alışkanlık olduğuna dikkat çekiyor. Sürekliliğin önemine değinen deneyimli antrenör, bireylerin kendi gelişimlerine odaklanması gerektiğini ifade ediyor. Hareket etmenin önemine dikkat çeken Dur, "Egzersizde amaç süreklilik ve devamlılıktır. Her gün yapılan küçük ve maalesef ki önemsiz görünen o adımlar ileride kocaman bir yolculuğun ve hikayenin adımları olacaktır. Hareket bizim doğamızda olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Amacım insanlara hareketi sevdirmek, öğretmek ve daha sağlıklı olmaya teşvik etmektir" dedi. (Spor SERVİSİ)