Alanya Çıplaklı Mahallesi’nde bozuk yollara tepki gösteren vatandaşlar, yoldaki çukura ağaç dikerek dikkat çekmeye çalıştı.

AYLARDIR ONARILMAYAN YOL TEPKİ ÇEKTİ

Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi Telliler Mevkii’nde uzun süredir onarılmadığı öne sürülen yol, mahalle sakinlerini farklı bir tepkiye yöneltti. Yoldaki çukurların hem sürücüler hem de yayalar için risk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, seslerini duyurmak için alışılmışın dışında bir yöntem seçti.

ÇUKURUN İÇİNE AĞAÇ DİKTİLER

Mahalle sakinleri, yolda bulunan çukurlardan birinin içine küçük bir ağaç dikerek protesto gerçekleştirdi. Bu görüntü çevrede dikkat çekerken, sürücüler de yoldan geçerken yavaşlamak zorunda kaldı.

GÜNLÜK HAYATI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun kullanılan yolda oluşan çukurlar, araçlarda maddi hasara yol açabiliyor. Sürücüler, ani manevralar yapmak zorunda kalırken, bu durum trafik güvenliğini de riske atıyor. Alanya bozuk yol sorunu, son dönemde farklı mahallelerde de sıkça gündeme geliyor.

YETKİLİLERDEN ADIM BEKLENİYOR

Vatandaşlar, Alanya’da bozuk yollar ne zaman yapılacak sorusuna yanıt beklerken, söz konusu yolun kısa sürede onarılmasını istiyor. İlçede benzer sorunların farklı mahallelerde de yaşandığı ifade ediliyor.