Alanya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Demirtaş Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ş.Ç. yönetimindeki otomobil ile A.R.E.'nin kullandığı otomobil, Demirtaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobillerde yolcu olarak bulunan A.E. ve M.E. yaralandı.

KAZAYI GÖRENLER HEMEN İHBARDA BULUNDU

Kazayı gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.E. ve M.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

JANDARMA KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme yaptı. Çarpışmanın hangi koşullarda gerçekleştiği yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Demirtaş Mahallesi ve çevresindeki bağlantı yollarında zaman zaman yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin özellikle kavşak ve geçiş noktalarında daha dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.Mehmet AL